（更正）综述：勒索病毒攻击全球电脑 微软指责政府私藏软件漏洞被黑客利用

2017年3月1日，一名男子在敲击电脑键盘，屏幕上是编码。 REUTERS/Kacper Pempel

(更正：修改标题和内文第二、第三段措辞以明确语义)

路透华盛顿/法兰克福5月14日 - 美国及欧洲官员急寻对策，欲揪出周末期间在全球四处破坏的勒索病毒蠕虫的幕后黑手；病毒导致汽车工厂、医院、商店及学校工作均受干扰中断，微软则将之归咎于各国政府未披露更多软件(软体)漏洞。

电脑防毒研究专家普遍认为，这宗攻击事件是黑客利用从美国国家安全局偷出来的恶意软体所发动的。微软法务长Brad Smith在博客贴文称，此次事件凸显出为何政府收集积累软件漏洞是个大问题。

“全球各政府应该把这宗攻击事件视为警钟，”Smith写道。“我们需要政府好好想想，私藏这些漏洞以待日后利用的作法，会让平民受到多大伤害。”

勒索病毒“WannaCry”在逾150个国家锁住超过20万台电脑，网路安全专家称病毒传播速度已经放慢，但这可能只是暂时的喘息，担心周一员工们开始上班时，病毒可能再度造成大破坏。

他们表示，料将出现新版的蠕虫病毒，而周五病毒攻击所造成的损害程度及经济损失尚不明朗。

对攻击事件的调查仍在初步阶段，且网络攻击源头的追查向来非常困难。

美国政府一名高级官员对路透表示，美国总统特朗普周五晚间下令国土安全顾问Tom Bossert召开“紧急会议”评估这次全球性攻击所造成的威胁。

一位不愿具名的官员表示，美国高级安全官员周六在白宫战情室举行了另一次会议，联邦调查局(FBI)与国家安全局(NSA)正努力减轻这次大规模网络攻击的损失且追查祸首。

微软(MSFT.O)上月与周五释出修补程式，修补蠕虫在网络散播的漏洞；蠕虫病毒罕见且强大的特色，导致周五爆发大批电脑中毒的灾情。

周一将是繁忙的一天，尤其是亚洲，随着各个企业和组织机构打开电脑，该地区还可能出现更糟糕的影响。

雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)周六表示，其位于法国Sandouville和罗马尼亚的工厂已经暂时停产，以防止该勒索病毒在公司电脑系统中传播。

日产汽车位于英格兰东北部Sunderland的工厂亦是受害者之一。

英国隶属于国民保健制度(NHS)的数百家医院和诊所周五感染该病毒，不得不让病人转至其他医疗机构。

亚洲一些医院、学校、大学和其他机构爆发电脑勒索病毒。联邦快递(FedEx)(FDX.N)表示，该公司一些使用Windows系统的电脑感染病毒。

雅加达一家医院周日表示，400台电脑受到勒索病毒感染，妨碍挂号和查找病例。这家医院称，周一料有约500人挂号就医，届时院内将排起长龙。(完)