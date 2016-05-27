巴西企业网络安全得分在主要经济体中垫底--研究

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透华盛顿5月26日 （记者 Dustin Volz） - 据周四发布的一份报告，相比美国和中国等其他主要经济体的企业，巴西企业总体上在许多网络安全指标上得分“明显较低”。
位于马萨诸塞州的安全评级企业BitSight研究发现，在过去一年进行的分析中，巴西企业在机器受损率、电邮安全和文件共享实践等指标上表现欠佳。
调查发现，巴西企业的机器更易因感染恶意软件而受损。恶意软件包括秘密控制计算机网络的僵尸网络。美国企业也有这个问题。
“相比研究覆盖的其他国家，巴西的表现明显较差。”研究称。
研究称，近半巴西企业在其企业网络上参与有害的个人对个人（P2P）文件共享，远高于其他国家四分之一到三分之一企业参与的比例。
BitSight从巴西、美国、英国、新加坡、德国和中国各自随机抽取250个样本企业，分析其公开可用的网络资产信息。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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