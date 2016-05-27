巴西企业网络安全得分在主要经济体中垫底--研究

路透华盛顿5月26日 （记者 Dustin Volz） - 据周四发布的一份报告，相比美国和中国等其他主要经济体的企业，巴西企业总体上在许多网络安全指标上得分“明显较低”。

位于马萨诸塞州的安全评级企业BitSight研究发现，在过去一年进行的分析中，巴西企业在机器受损率、电邮安全和文件共享实践等指标上表现欠佳。

调查发现，巴西企业的机器更易因感染恶意软件而受损。恶意软件包括秘密控制计算机网络的僵尸网络。美国企业也有这个问题。

“相比研究覆盖的其他国家，巴西的表现明显较差。”研究称。

研究称，近半巴西企业在其企业网络上参与有害的个人对个人（P2P）文件共享，远高于其他国家四分之一到三分之一企业参与的比例。

BitSight从巴西、美国、英国、新加坡、德国和中国各自随机抽取250个样本企业，分析其公开可用的网络资产信息。（完）