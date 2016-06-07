专访：美前官员称调查人员或无法查明孟加拉国央行大劫案的背后黑手

路透新加坡6月6日 （记者 Raju Gopalakrishnan） - 美国前情报高官卡纳克（Sean Kanuck）警告称，政府调查人员可能永远无法查明是何人实施了导致孟加拉国央行巨额资金失窃的网络大劫案。

卡纳克对路透称，官方尚未确定是何人实施这起网络大劫案。卡纳克曾在美国国家情报总监办公室工作了五年，负责网络安全事务，于5月中旬离职。

“他们可能永远无法查明。”卡纳克在香格里拉对话会间隙称。

卡纳克称，他对此案有所了解，但没有直接参与调查。

这起网络大劫案的调查工作由美国联邦调查局（FBI）协调。孟加拉国、菲律宾及其他一些国家的相关当局也参与调查。

今年2月，孟加拉国在纽约联储账户上的资金被黑客盗走。一笔转账至一个斯里兰卡实体的交易被中止，但另外四笔合共8,100万美元的资金被转至菲律宾。

卡纳克称，他认为这起网络大劫案要么是极为老练的犯罪组织实施，要么就是无赖国家所为。（完）