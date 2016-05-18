SWIFT受攻击后 美国大型银行对其安全性进行检查--报道

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透5月17日 - 媒体报道周二称，美国大型银行正在检查环球银行金融电讯协会(SWIFT)消息网络的安全；此前孟加拉和越南出现涉及欺诈性转帐请求的网络攻击。
华尔街日报援引消息人士报道，由于两家亚洲银行被攻击的问题，摩根大通(JPM.N)已将进入SWIFT权限局限在一些员工。
未立即联系到摩根大通代表置评。
此外彭博报道称，上述网络袭击后，美国主要银行希望SWIFT提高安全性。
彭博援引一不具名消息人士报道称，一些美国银行希望与SWIFT讨论，其对攻击的应对是否足够迅速，是否应该帮助银行加强系统保护。
报道援引另一位未具名消息人士称，一些美国银行预计SWIFT将会提出技术解决方案，降低进一步受攻击的风险。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张明钧)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。