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国际财经 | 2016年 5月 18日 星期三 10:14 BJT

SWIFT受攻击后 美国大型银行对其安全性进行检查--报道

路透5月17日 - 媒体报道周二称，美国大型银行正在检查环球银行金融电讯协会(SWIFT)消息网络的安全；此前孟加拉和越南出现涉及欺诈性转帐请求的网络攻击。

华尔街日报援引消息人士报道，由于两家亚洲银行被攻击的问题，摩根大通(JPM.N)已将进入SWIFT权限局限在一些员工。

未立即联系到摩根大通代表置评。

此外彭博报道称，上述网络袭击后，美国主要银行希望SWIFT提高安全性。

彭博援引一不具名消息人士报道称，一些美国银行希望与SWIFT讨论，其对攻击的应对是否足够迅速，是否应该帮助银行加强系统保护。

报道援引另一位未具名消息人士称，一些美国银行预计SWIFT将会提出技术解决方案，降低进一步受攻击的风险。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张明钧)

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