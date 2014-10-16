FBI提醒美国企业警惕黑客攻击 指责中国政府

路透波士顿10月15日 - 美国联邦调查局（FBI）周三称，据信为中国政府所支持的黑客近期对美国企业发动了攻击。

FBI在对企业的警告中描述了黑客使用的工具和技术，并要求自认遭到攻击的企业联络联邦机构。

文件称，FBI近期获得了一群与中国政府有关联的网络黑客的信息，他们经常通过网络间谍活动从美国商业和政府网络盗取高价值的情报。

FBI发言人Josh Campbell通过电子邮件确认，FBI发布了该文件。路透也拿到了该文件。文件描述了企业受到攻击后应该采取的具体处理步骤。

“FBI近期注意到了与中国政府有关联的行为体发动的网络攻击。民间安全公司也发现了类似的攻击，并发布了相应的防御信息。”Campbell表示。

中国驻美国大使馆要求“美方停止这种毫无根据的指责”。

“我不清楚美国联邦调查局的调查。从过去的经验看，这种调查的结论往往缺乏事实依据。”中国驻美大使馆发言人耿爽说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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