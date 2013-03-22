韩国称调查显示黑客IP地址或许不是来自中国

韩国法院将举行听证会 以决定是否逮捕前总统朴槿惠（更新版）
路透首尔3月27日 - 韩国一法院周四将举行听证会，以决定是否逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠，若遭逮捕，在调查她涉嫌受贿及滥用总统权力罪名期间，她可能被羁押长达20天。
路透首尔3月22日 - 韩国通讯委员会周五称，本周针对韩国广播公司和银行的网络攻击事件中，黑客可能没有使用中国的IP地址，因为调查追踪到的是韩国农业协同银行（NongHyup Bank）内部的IP地址。
但该委员会补充说，目前尚不能排除任何可能性。
韩国三家广播公司和两家银行的网络周三遭到黑客攻击，此事起初被认为是朝鲜动用其“网络勇士”部队所为。
韩国通讯委员会称，对农业协同银行遭遇的攻击进行深入调查后发现，相关IP地址是该行供内部使用的虚拟IP地址。
该委员会称，该IP地址碰巧与在中国的一个IP地址相同。
该委员会指出，目前尚不能排除任何可能性。有迹象显示，黑客攻击所用的恶意代码源自一个海外途径，可能有一个独立实体负责此次网络攻击。
周三的网络攻击造成韩国YTN、MBC和KBS电视台以及新韩银行（Shinhan Bank）和农业协同银行的网络服务器受到影响。韩国军方因此事提高了警戒级别。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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