《路透峰会》白宫官员称美国与中俄的网络安全对话进展明显

路透华盛顿5月14日 - 美国白宫网络安全协调员丹尼尔（Michael Daniel）周二表示，美国与中国及俄罗斯在近期有关电脑黑客问题的对话中取得明显进展。

他在路透网络安全峰会上表示，中国已经同意与美方组建一个联合工作组，以解决包括网络间谍在内的互联网安全问题。

工作组成员今年夏天将首次碰面，加强沟通，一改以往零星讨论或两国民间人士之间的长期非官方会谈状态。

丹尼尔在路透华盛顿办公室召开的峰会上表示，“我们正在制定日程”，为首次会议做准备。

眼下，美国总统奥巴马和美国官员不断给北京当局施压，要求中国政府抑制数据窃取、尤其是针对军队和政府等传统目标之外领域的黑客活动。

“与俄罗斯和中国进行对话的能力正在与日俱增，”丹尼尔称。“我们在这方面的重要目标之一是改善国际合作状况。”

美俄对话旨在努力挽回此前谈判的成果，当时已经有望建立两国之间的热线，以处理涉及网络安全的紧急状况。官员们称，去年的会谈似乎很有希望，但最后关头功亏一篑。

丹尼尔和奥巴马的国家安全顾问多尼伦（Tom Donilon）在最近访问俄罗斯期间一道推进这项工作。丹尼尔称，“未来几个月将发布最终声明”，但他拒绝提供详细情况。(完)