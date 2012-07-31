美网络高官指责一些国家针对该国基础设施

路透华盛顿7月26日电（记者 Jim Wolf）---美国国家安全局负责人亚历山大（Keith Alexander）日前表示，2009年以来，美国基础设施遭网络攻击增长17倍，某些国家在其中发挥作用，但尚无证据表明据报美国参与的Stuxnet恶意软件调转矛头，开始令美国遭殃。

“我觉得压根没有一点关联，我没看与Stuxnet或类似的事情有关，” 亚历山大将军在科罗拉多州阿斯本（Aspen）召开的一个安全论坛上说道。

Stuxnet是首款被发现旨在用於破坏工业系统的恶意软件。据《纽约时报》报导，该款软件是美国和以色列情报行动的一部分，目的是阻止伊朗的核项目。

亚历山大还是美国网络司令部负责人。他在阿斯本安全论坛上称，没有发现任何证据表明，Stuxnet眼下已被用来针对美国。由於网上已有了这款恶意软件，一些专家预计Stuxnet已被用来针对美国。

他还称，美国基础设施遭网络攻击增长17倍部分归咎於一些国家，同时也与“黑客和其他不法分子”有关。

“眼下，更多（基础设施遭网络攻击）是不法分子和黑客所为……多数，但不是很多，”他在回答提问时说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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