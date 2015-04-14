美网络安全公司CrowdStrike宣称成功阻止中国黑客攻击

(本文由路透中文网编译提供)

路透科罗拉多州4月13日 （记者 Andrea Shalal） - 美国网络安全企业CrowdStrike周一称其首次成功阻止一中国黑客组织入侵一家美国科技公司。

CrowdStrike联合创始人兼首席技术官阿帕洛维奇（Dmitri Alperovitch）对路透表示，他的公司发现一家位于中国、名为“飓风熊猫”（Hurricane Panda）的黑客组织1月时在一家美国互联网企业的网络上侦测到CrowdStrike的存在后，停止对该企业的网络攻击。

阿帕洛维奇称，此事引发金融和网络安全企业浓厚兴趣。

2014年4月，另一家美国科技公司曾遭网络攻击，后来追溯到了“飓风熊猫”。CrowdStrike后来侦测到这家黑客组织是试图利用一个新发现的Windows漏洞--“零日漏洞”对这家美国科技公司进行攻击。

阿帕洛维奇称，CrowdStrike将该风险呈报微软，微软修复了该漏洞，此后“飓风熊猫”放弃再次入侵该科技企业的网络。

阿帕洛维奇称CrowdStrike深信该黑客组织与中国政府有关联，但他未给出更多细节。

阿帕洛维奇称，今年1月，“飓风熊猫”设法在一家美国互联网企业的服务器加装提权工具，并执行指令查看是否载有CrowdStrike。

阿帕洛维奇称，“飓风熊猫”侦测到CrowdStrike的存在后，便退出该系统并停止进一步行动。

阿帕洛维奇谈到“飓风熊猫”1月时的网络攻击企图时说：“他们认识到我们提高了他们的（入侵）成本，且鉴于他们之前在‘零日漏洞’行动中浪费的时间与金钱，他们判断不值得（入侵），”他说道，“这是我们第一次看到这样的情况。”

阿帕洛维奇称，这为许多面临网络攻击风险的美国企业提供了新的安全计划。(完)