美国指控数字货币公司Liberty Reserve洗钱60亿美元

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约5月28日（记者 Emily Flitter） - 美国检方对数字货币汇兑公司Liberty Reserve的经营者发起诉讼，指控这家位于哥斯达黎加的公司帮助世界各地的犯罪分子洗钱，涉及金额超过60亿美元。

检方在起诉书中称，Liberty Reserve在世界各地拥有超过100万用户，其中在美国至少就有20万，而且该公司的所有业务实际上都与可疑的犯罪活动有关联。

美国法官Preet Bharara称，这可能是“有史以来被美国曝光的规模最大的国际洗钱案”。

“Liberty Reserve是（洗钱活动的）主要途径之一，世界各地的网络犯罪分子通过它对非法活动所得进行分发、存储和清洗，”检方在起诉书中称。

美国官员称，西班牙、哥斯达黎加及纽约当局已于周五逮捕了五人，当中包括该公司创始人Arthur Budovsky，同时查封了与该公司有关联的银行账户和互联网域名。

检方在起诉书中对Liberty Reserve支付系统进行了详细介绍。根据介绍，该支付系统允许用户以假名开账户，譬如“俄罗斯黑客”、“黑客账户”等一些明目张胆的名称。

在过去十年，虚拟货币的使用迅速扩张，它们被一些投资者吹捧为未来的货币，这引起美国监管机构的关注，他们希望将这类货币纳入反洗钱监管之中。（完）