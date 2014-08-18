中国商人在美被控窃取军机机密信息

路透8月15日(记者 Daniel Wiessner) - 美国联邦检控官周五称，一名中国商人在加州被控入侵包括波音(BA.N)在内的数家美国国防承包商的计算机系统，窃取军机机密信息。

据洛杉矶联邦法院文件，苏斌(Su Bin，音译)被控在2008-2014年期间至少前往美国10次、与中国的两名身份不明的同伙窃取数据。

检方称，三人窃取了与C-17军用运输机、F-22和F-35战斗机有关的信息，并试图卖给中国企业。

苏斌被控未经授权入侵计算机系统、窃取商业机密以及违反美国规定输出与防务相关技术数据需经美国务院许可的联邦法律。若罪名成立，刑期最长可达30年。

据联邦调查局称，苏斌今年6月在加拿大被捕。法院文件未列出苏斌的辩护律师。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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