《独家新闻》微软和赛门铁克通过关闭服务器阻止了一起网络犯罪

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿2月6日（记者 Jim Finkle） - 微软 和赛门铁克 称，他们在未通知用户的情况下，通过关闭控制着几十万台电脑的服务器，阻止了一起全球性的网络犯罪活动。

尽管这两家公司通过自动向受感染电脑推送信息提供免费清理电脑的工具，但此举还是导致受感染的电脑暂时无法搜索网页。

按照美国弗吉尼亚州亚历山德里亚联邦地区法院下发的命令，代表两家公司的技术人员在联邦执法人员的陪同下，对位于新泽西州Weehawken和弗吉尼亚州Manassas的数据中心进行的突击检查。

据微软数字犯罪部门助理法律顾问Richard Boscovich称，他们控制了新泽西数据中心的一台服务器，劝说弗吉尼亚数据中心的操控人员关闭了其荷兰母公司使用的一台服务器。

Boscovich对路透称，他“十分确信”他们的行动成功阻止了名为Bamital僵尸网络的网络犯罪活动。

“我们觉得取得了成功，但还需时间来验证，”他说道。

周三被关闭的服务器目前已感染了可让它们变成僵尸网络的恶意软件，微软和赛门铁克预计与这些服务器连接的电脑介于30-100万台之间。（完）