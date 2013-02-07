《独家新闻》微软和赛门铁克通过关闭服务器阻止了一起网络犯罪

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿2月6日（记者 Jim Finkle） - 微软 和赛门铁克 称，他们在未通知用户的情况下，通过关闭控制着几十万台电脑的服务器，阻止了一起全球性的网络犯罪活动。
尽管这两家公司通过自动向受感染电脑推送信息提供免费清理电脑的工具，但此举还是导致受感染的电脑暂时无法搜索网页。
按照美国弗吉尼亚州亚历山德里亚联邦地区法院下发的命令，代表两家公司的技术人员在联邦执法人员的陪同下，对位于新泽西州Weehawken和弗吉尼亚州Manassas的数据中心进行的突击检查。
据微软数字犯罪部门助理法律顾问Richard Boscovich称，他们控制了新泽西数据中心的一台服务器，劝说弗吉尼亚数据中心的操控人员关闭了其荷兰母公司使用的一台服务器。
Boscovich对路透称，他“十分确信”他们的行动成功阻止了名为Bamital僵尸网络的网络犯罪活动。
“我们觉得取得了成功，但还需时间来验证，”他说道。
周三被关闭的服务器目前已感染了可让它们变成僵尸网络的恶意软件，微软和赛门铁克预计与这些服务器连接的电脑介于30-100万台之间。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币