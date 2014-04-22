研究显示网络间谍攻击事件大幅增加

路透旧金山4月22日（记者 Joseph Menn） -美国电信服务商Verizon(VZ.N)在其有关电脑黑客攻击的年度报告中称，以间谍活动为目的的黑客攻击在大幅增加，来自东欧的组织或政府机构在其中扮演了日益重要的作用。

Verizon在其年度《数据泄露调查报告》中称，2013年追踪到所有国家的间谍攻击活动中，49%来自中国和其他东亚国家的居民，但是东欧国家，尤其是讲俄语的那些东欧国家据信占这种攻击活动的21%。

这些国家是目前样本采集中被发现最活跃的地区，样品采集中超过半数的数据来自美国的受害者。该报告的作者们表示，有约25%的间谍攻击活动无法被归于任何国家的攻击者。

Verizon报告中间谍攻击活动的总数增加了两倍至511宗，不过这一增长主要归结于增加了新的数据来源。但Verizon调查人员Bryan Sartin表示，即使对比相同数据来源，间谍活动同比是在增加。

但并不是所有的网络间谍活动都应归咎到政府行为。Verizon、英特尔(INTC.O)旗下的McAfee、卡巴斯基实验室以及其他提供数据的私人企业和公共机构的调查人员称，11%的网络间谍攻击活动来自犯罪团伙，87%来自政府。

如果说报告发现东欧的网络间谍活动在意外大幅增加，令那些习惯于将中国与这些事件联系到一起的人感到惊讶的话，报告有关零售商遭受此类攻击活动的研究结果可能更让人难以置信。

美国塔吉特百货(TGT.N)以及其他零售商最近曾因数据泄露事件受到广泛关注，但是Verizon的研究却发现，过去几年间他们收到的类似攻击报告要比往年少很多。（完）

编译：程芳 发稿：王燕焜

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