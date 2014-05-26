美国或采取措施阻止中国黑客参加Defcon黑客大会

****澳新经济指标预测--4月27日-5月4日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) --
路透丹佛5月24日 - 美国政府一位高官周六称，该国官员正在就是否以及如何实施签证限制来阻止中国黑客参加Defcon黑客大会进行评估。
该官员称，美国政府正在考虑是否实施此类签证限制及其他措施以继续向中国施压。美国此前起诉五名中国军官，指控他们入侵美国核、金属及光伏企业以窃取商业机密。
中国对美方的指控予以否认，称美方捏造事实，此举将损害中美合作与互信。
该官员并称，若中国不承认并遏制其针对企业的网络间谍活动，美国官员还在权衡针对这一情况的各种选项。
《华尔街日报》周六报导称，这些选项可能包括公开中国黑客如何实施他们所谓行动的更多证据，对被起诉的人士以及与这些人有关联的人士和组织实施其他商业和金融限制。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.7% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,962 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,152 4月27日(四) -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 114.97 -0.51 -0.44 1696209 京东 34.94 -0.02 -0.06 6069918 新浪 75.11 +1.22 +1.65 755705 搜狐 38.52 +0.27 +0.71 452920 网易 265.40 -12.56 -4.52 1679407 百度 186.67 -0.32 -0.17 2894775 台湾 台湾积体电路 33.00