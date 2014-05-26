美国或采取措施阻止中国黑客参加Defcon黑客大会

路透丹佛5月24日 - 美国政府一位高官周六称，该国官员正在就是否以及如何实施签证限制来阻止中国黑客参加Defcon黑客大会进行评估。

该官员称，美国政府正在考虑是否实施此类签证限制及其他措施以继续向中国施压。美国此前起诉五名中国军官，指控他们入侵美国核、金属及光伏企业以窃取商业机密。

中国对美方的指控予以否认，称美方捏造事实，此举将损害中美合作与互信。

该官员并称，若中国不承认并遏制其针对企业的网络间谍活动，美国官员还在权衡针对这一情况的各种选项。

《华尔街日报》周六报导称，这些选项可能包括公开中国黑客如何实施他们所谓行动的更多证据，对被起诉的人士以及与这些人有关联的人士和组织实施其他商业和金融限制。（完）