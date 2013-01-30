专家警告UPnP漏洞易使个人设备受攻击

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿1月29日 - 安全软件生产商Rapid7的研究人员称，广泛使用的通用即插即用（UPnP）技术存在漏洞，使上千万个人电脑、打印机和存储设备有被黑客通过常规互联网攻击的风险。

问题存在于使用UPnP标准的电脑路由器和其他网络设备，该标准有助于网络识别外部设备并与之沟通，减少建立网络所需的工作。

研究人员在周二将公布的白皮书中称，有4,000-5,000万台设备存在受到攻击的风险，因为UPnP标准存在三种问题。

存在风险的设备包括Belkin、D-Link、思科 旗下Linksys部门和 Netgear 等企业的产品。周一无法联系到这些企业的代表予以置评。

安全软件企业Veracode首席技术官Chris Wysopal认为，Rapid7的发现将引发外界对UPnP安全的广泛关注，推动其他安全研究人员寻找UPnP更多的漏洞。

“这个发现肯定是可怕的。将会有更多类似研究。未来的研究结果可能更可怕，”Wysopal说道。

Rapid7首席技术官HD Moore对路透表示：“这是我见过的涉及范围最广的漏洞。”(完)