“伊斯兰国”黑客入侵美军中央司令部Twitter账号

路透1月12日（记者 David Alexander/Jim Finkle） - 美军中央司令部的Twitter账号及YouTube账号周一遭到黑客入侵，发起攻击的黑客称同情被美国轰炸的“伊斯兰国”武装。

“美国大兵们，我们来了，你们可要小心了，ISIS，”黑客在美军中央司令部Twitter账号上发帖称。

美国官员承认发生这样的事件令人尴尬，但淡化此事的影响。美国联邦调查局（FBI）称正在调查此事。

五角大楼发言人Steve Warren称，国防部认为这“不过是恶作剧，或许是故意搞破坏。”

“这造成了不便，令人生厌，但绝对没有任何敏感和机密信息被窃，”该发言人在新闻发布会上说。

美国国防官员在声明中称：“军事作战网络未遭攻击，没有作战方面的影响。”

“奉至仁至慈真主之名，网络哈里发（CyberCaliphate）继续进行着其网络圣战，”美军中央司令部Twitter账号在被黑后发帖称。

被黑的Twitter账号公布了名为“2014年2月军方将领公共名册”的将领名单及其住址。

白宫发言人Josh Earnest在新闻发布会上称，这起事件“引起我们的重视”，但“攻破大数据与入侵Twitter账号之间有明显的区别”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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