“伊斯兰国”黑客入侵美军中央司令部Twitter账号

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月12日（记者 David Alexander/Jim Finkle） - 美军中央司令部的Twitter账号及YouTube账号周一遭到黑客入侵，发起攻击的黑客称同情被美国轰炸的“伊斯兰国”武装。
“美国大兵们，我们来了，你们可要小心了，ISIS，”黑客在美军中央司令部Twitter账号上发帖称。
美国官员承认发生这样的事件令人尴尬，但淡化此事的影响。美国联邦调查局（FBI）称正在调查此事。
五角大楼发言人Steve Warren称，国防部认为这“不过是恶作剧，或许是故意搞破坏。”
“这造成了不便，令人生厌，但绝对没有任何敏感和机密信息被窃，”该发言人在新闻发布会上说。
美国国防官员在声明中称：“军事作战网络未遭攻击，没有作战方面的影响。”
“奉至仁至慈真主之名，网络哈里发（CyberCaliphate）继续进行着其网络圣战，”美军中央司令部Twitter账号在被黑后发帖称。
被黑的Twitter账号公布了名为“2014年2月军方将领公共名册”的将领名单及其住址。
白宫发言人Josh Earnest在新闻发布会上称，这起事件“引起我们的重视”，但“攻破大数据与入侵Twitter账号之间有明显的区别”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。