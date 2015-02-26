欧洲刑警组织捣毁一网络犯罪团伙，多国数百万电脑中招

(本文由路透中文网编译提供)

路透阿姆斯特丹/波士顿2月25日 （记者 Anthony Deutsch\Jim Finkle） - 官员们周三表示，欧洲警方在三家科技公司协助下，捣毁了一个窃取银行信息的网络犯罪组织。该犯罪团伙入侵了印尼、印度和其他国家的逾300万台计算机。

欧洲刑警组织下属的欧洲网络犯罪中心（The European Cybercrime Centre）在海牙总部协调了这次打击行动，目标是所谓的Ramnit僵尸网络——一个感染了恶意病毒的计算机网络。

欧洲刑警组织表示，欧洲网络犯罪中心与德国、意大利、荷兰和英国的调查人员携手，并在摧毁犯罪分子使用的服务器基础设施方面获得了BitSight Technologies旗下AnubisNetworks、微软 和赛门铁克公司 的协助。

赛门铁克在其博客中称，受感染计算机数量最多的两个国家是印度和印尼，占比分别为27%和18%，越南、美国、孟加拉和菲律宾紧随其后。

赛门铁克称，黑客们2010年以来成功攻击了约320万台计算机，尽管调查人员认为目前仅有35万台感染了Ramnit病毒。

Rmanit病毒通过垃圾邮件附带的链接或带有病毒的网站安装，犯罪分子借此控制受感染计算机，用以从事犯罪活动。

赛门铁克将Ramnit称为一个“功能全面的网络犯罪工具”，其功能包括秘密监视网页浏览会话、盗取用户访问银行网站的认证“cookie”证书以及扫描硬盘搜寻敏感密码。

赛门铁克研究员Vikram Thakur告诉路透称，他认为当局仍在搜寻该团伙首脑，预计暂时不会有逮捕活动。（完）