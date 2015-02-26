欧洲刑警组织捣毁一网络犯罪团伙，多国数百万电脑中招

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透阿姆斯特丹/波士顿2月25日 （记者 Anthony Deutsch\Jim Finkle） - 官员们周三表示，欧洲警方在三家科技公司协助下，捣毁了一个窃取银行信息的网络犯罪组织。该犯罪团伙入侵了印尼、印度和其他国家的逾300万台计算机。
欧洲刑警组织下属的欧洲网络犯罪中心（The European Cybercrime Centre）在海牙总部协调了这次打击行动，目标是所谓的Ramnit僵尸网络——一个感染了恶意病毒的计算机网络。
欧洲刑警组织表示，欧洲网络犯罪中心与德国、意大利、荷兰和英国的调查人员携手，并在摧毁犯罪分子使用的服务器基础设施方面获得了BitSight Technologies旗下AnubisNetworks、微软 和赛门铁克公司 的协助。
赛门铁克在其博客中称，受感染计算机数量最多的两个国家是印度和印尼，占比分别为27%和18%，越南、美国、孟加拉和菲律宾紧随其后。
赛门铁克称，黑客们2010年以来成功攻击了约320万台计算机，尽管调查人员认为目前仅有35万台感染了Ramnit病毒。
Rmanit病毒通过垃圾邮件附带的链接或带有病毒的网站安装，犯罪分子借此控制受感染计算机，用以从事犯罪活动。
赛门铁克将Ramnit称为一个“功能全面的网络犯罪工具”，其功能包括秘密监视网页浏览会话、盗取用户访问银行网站的认证“cookie”证书以及扫描硬盘搜寻敏感密码。
赛门铁克研究员Vikram Thakur告诉路透称，他认为当局仍在搜寻该团伙首脑，预计暂时不会有逮捕活动。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-