研究人员称中国黑客监控东南亚国家与印度（更新版）

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
（新增中国外交部发言人评论。）
路透4月13日 （记者 Jeremy Wagstaff） - 互联网安全企业火眼公司（FireEye Inc）(FEYE.O)的研究人员称，黑客十年来一直不间断地对东南亚与印度各国政府与企业进行监控，这些黑客很可能来自中国。
火眼公司在周一发布的一份报告中称，这些网络间谍活动至少可追溯到2005年，“集中锁定拥有有关该地区关键政治、经济与军事信息的政府与商业目标。”
“如此持续不断、有计划的开发努力，加上（黑客）组织的地区目标与任务，令我们认为这种活动是由国家支持的--很可能是中国政府，”该报告的作者们写道。
该报告的作者之一、火眼公司亚太区首席技术官Bryce Boland称，攻击行动仍在继续，黑客们使用的服务器仍在运作，且火眼公司仍看到针对其客户的攻击。遭攻击目标中有火眼公司的客户。
路透无法独立证实该报告中的任何断言。
中国一直否认有关其利用互联网对政府、组织和企业进行监控的指控。
被问及火眼的有关报告时，中国外交部发言人洪磊周一称，“我要强调，中国政府坚决禁止并严厉打击各种形式的黑客攻击，这一立场是一贯和明确的。黑客攻击是全球性问题，需要国际社会合作应对，而不是无端指责和猜疑。”
中国国家互联网信息办公室未立即回复路透的书面置评请求。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。