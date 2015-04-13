研究人员称中国黑客监控东南亚国家与印度（更新版）

(本文由路透中文网编译提供)

（新增中国外交部发言人评论。）

路透4月13日 （记者 Jeremy Wagstaff） - 互联网安全企业火眼公司（FireEye Inc） 的研究人员称，黑客十年来一直不间断地对东南亚与印度各国政府与企业进行监控，这些黑客很可能来自中国。

火眼公司在周一发布的一份报告中称，这些网络间谍活动至少可追溯到2005年，“集中锁定拥有有关该地区关键政治、经济与军事信息的政府与商业目标。”

“如此持续不断、有计划的开发努力，加上（黑客）组织的地区目标与任务，令我们认为这种活动是由国家支持的--很可能是中国政府，”该报告的作者们写道。

该报告的作者之一、火眼公司亚太区首席技术官Bryce Boland称，攻击行动仍在继续，黑客们使用的服务器仍在运作，且火眼公司仍看到针对其客户的攻击。遭攻击目标中有火眼公司的客户。

路透无法独立证实该报告中的任何断言。

中国一直否认有关其利用互联网对政府、组织和企业进行监控的指控。

被问及火眼的有关报告时，中国外交部发言人洪磊周一称，“我要强调，中国政府坚决禁止并严厉打击各种形式的黑客攻击，这一立场是一贯和明确的。黑客攻击是全球性问题，需要国际社会合作应对，而不是无端指责和猜疑。”

中国国家互联网信息办公室未立即回复路透的书面置评请求。(完)