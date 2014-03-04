专家称政府电子监控工具会令互联网安全形势恶化

路透旧金山3月3日（记者 Joseph Menn） -互联网行业专家警告称，美国政府使用的电子监控工具可能会落入有组织的犯罪分子和黑客之手，从而进一步破坏互联网安全，希望对相关政府活动进行全新的限制和监督。

英国政府通信总部（GCHQ）前副主任AndrewFrance称，政府电子监控方式会扩散，“这是一大担忧”。France目前任职安全公司Darktrace的执行长。

前白宫网络安全顾问施密特（Howard Schmidt）称，政府购买未公开软件漏洞信息的习惯也“很麻烦……附带有风险”。

上述言论是这两人上周在旧金山召开的RSA大会期间对路透说的。RSA是易安信公司（EMCCorp）EMC.N旗下的安全部门。

安全研究人员称，政府的秘密工具呈现落入犯罪分子和黑客之手的趋势。行业领袖及专家在RSA大会以及在旧金山召开的另外两个会议上警告称，斯诺登曝光美国政府的监控项目后，这种趋势可能恶化。

美国政府及安全行业本身在各种会议均遭到抨击。他们以前遭抨击主要原因是面对如潮的攻击束手无策。

RSA大会的一些与会者呼吁就互联网行为规范形成国际共识，微软副总裁Scott Charney也是其中一员。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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