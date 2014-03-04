专家称政府电子监控工具会令互联网安全形势恶化

中国个股：艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Joseph Menn
路透旧金山3月3日 - 互联网行业专家警告称，美国政府使用的电子监控工具可能会落入有组织的犯罪分子和黑客之手，从而进一步破坏互联网安全，希望对相关政府活动进行全新的限制和监督。
英国政府通信总部（GCHQ）前副主任Andrew France称，政府电子监控方式会扩散，“这是一大担忧”。France目前任职安全公司Darktrace的执行长。
前白宫网络安全顾问施密特（Howard Schmidt）称，政府购买未公开软件漏洞信息的习惯也“很麻烦……附带有风险”。
上述言论是这两人上周在旧金山召开的RSA大会期间对路透说的。RSA是易安信公司（EMC Corp） 旗下的安全部门。
安全研究人员称，政府的秘密工具呈现落入犯罪分子和黑客之手的趋势。行业领袖及专家在RSA大会以及在旧金山召开的另外两个会议上警告称，斯诺登曝光美国政府的监控项目后，这种趋势可能恶化。
美国政府及安全行业本身在各种会议均遭到抨击。他们以前遭抨击主要原因是面对如潮的攻击束手无策。
RSA大会的一些与会者呼吁就互联网行为规范形成国际共识，微软副总裁Scott Charney也是其中一员。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
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路透上海5月4日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.22%至92.92；SDR篮子指数微升至94.25，BIS篮子指数升至93.82。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.02%，SDR篮子指数跌1.31%，BIS指数跌2.52% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8957 -65 欧元 7.512 228 日圆 6.1208 330 港元 0.8862