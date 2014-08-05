黑客称发现入侵客机卫星通讯的方法

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿8月4日 - 网络安全研究员鲁本·圣马尔塔(Ruben Santamarta)表示，他已经找到通过WiFi和飞机娱乐系统侵入民航飞机卫星通讯设备的方法。如果得到证实，此举将引发对飞机安全的重新审视。
圣马尔塔就职于网络安全公司IOActive。他定于在本周拉斯维加斯的“黑帽”黑客大会上公布他研究的技术细节。年度“黑帽”大会聚集数千名黑客和安全专家，讨论出现的网络威胁并改善安全措施。
他针对航空及其他行业应用的卫星通讯系统的缺陷所做的演示料将成为周四“黑帽”大会上最受关注的话题之一。
现年32岁的圣马尔塔对路透表示：“这些设备的漏洞很多。这次讨论的目标就是帮助改变这种状况。”
圣马尔塔表示，他是通过“逆向工程”的方式发现了这些通讯设备上的软件漏洞。涉及的设备制造商包括Cobham Plc 、Harris Corp 、EchoStar Corp 旗下的Hughes Network Systems、Iridium Communications Inc 以及Japan Radio Co Ltd 。
圣马尔塔称，理论上讲，一名黑客可以利用飞机的WiFi信号或飞机上的娱乐系统侵入其航电设备，潜在地干扰或修改卫星通讯，进而干扰飞机的导航和安全系统。
但他也承认，他的“入侵”行为只在某种受控环境下进行过测试，例如他所在公司的实验室，可能在现实世界很难复制。圣马尔塔表示，他决定公之于众是为了鼓励制造商修复他所认为的风险安全隐患。
Cobham, Harris, Hughes和Iridium的代表称，他们已经对圣马尔塔的研究做了评估，并确认了他的一些发现，但是也淡化了其中的风险。
Japan Radio的发言人拒绝置评，表示有关这种安全风险的信息并不公开。
圣马尔塔表示，他将在“黑帽”大会的陈述阶段对各家制造商的评论作出回应，并在随后的开放式问答环节回答问题。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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