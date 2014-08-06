公众对秘密监控计划的担忧催生加密产品和服务

路透旧金山8月5日(记者 Joseph Menn) - 公众对美国政府秘密监控计划的担忧催生了多种加密产品和旨在让电子监控变得更难的私人服务。

过去五周推出的两款产品说明了这一新兴市场的快速发展：Blackphone，一款6月30日开始出货、售价为629美元的手机；Signal，上周出现在iPhone应用程序商店的一款免费APP。

自斯诺登去年揭露美国政府从谷歌(GOOG.O)、雅虎(YHOO.O)、微软(MSFT.O)、AT&T (T.N)以及Verizon (VZ.N)等公司获取大量数据以来，市场上出现了一大批类似的产品和服务。

尽管这些产品和服务有不同的经营理念、目标市场和战略举措，但这些企业也有共性：基本的加密技术、世界级的密码学家以及反政府立场。

Signal的制造商Open Whisper Systems在博客中写道：“在一个监控无孔不入的环境里，我们希望让任何人都能尽可能容易且安全地进行组织和沟通。”

安全通讯将成为本周在拉斯维加斯举行的两场黑客会议上的一个主题。这两场会议分别是针对专业人士的黑帽大会(Black Hat)以及吸引很多业务爱好者的Def Con会议。

Blackphone利用Silent Circle出品的一款软件，可让用户发送加密的语音信息和文字。iPhone和安卓手机也可以使用Silent Circle的这款软件，但该公司表示，Blackphone更安全，因为这款手机用的是一种新型的操作系统，这种基于安卓的系统让黑客更难控制手机、更难进行窃听。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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