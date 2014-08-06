公众对秘密监控计划的担忧催生加密产品和服务

《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山8月5日 - 公众对美国政府秘密监控计划的担忧催生了多种加密产品和旨在让电子监控变得更难的私人服务。
过去五周推出的两款产品说明了这一新兴市场的快速发展：Blackphone，一款6月30日开始出货、售价为629美元的手机；Signal，上周出现在iPhone应用程序商店的一款免费APP。
自斯诺登去年揭露美国政府从谷歌 、雅虎 、微软 、AT&T 以及Verizon 等公司获取大量数据以来，市场上出现了一大批类似的产品和服务。
尽管这些产品和服务有不同的经营理念、目标市场和战略举措，但这些企业也有共性：基本的加密技术、世界级的密码学家以及反政府立场。
Signal的制造商Open Whisper Systems在博客中写道：“在一个监控无孔不入的环境里，我们希望让任何人都能尽可能容易且安全地进行组织和沟通。”
安全通讯将成为本周在拉斯维加斯举行的两场黑客会议上的一个主题。这两场会议分别是针对专业人士的黑帽大会(Black Hat)以及吸引很多业务爱好者的Def Con会议。
Blackphone利用Silent Circle出品的一款软件，可让用户发送加密的语音信息和文字。iPhone和安卓手机也可以使用Silent Circle的这款软件，但该公司表示，Blackphone更安全，因为这款手机用的是一种新型的操作系统，这种基于安卓的系统让黑客更难控制手机、更难进行窃听。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到
路透4月25日 - 周一全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓较上周五增加0. 17%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓仍持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,655,344.7 4月24日 27,607,757.5 4月21日 47,587.2 0.17% iShares 325,361,508.7 4月24日 325,361,508.7 4月21日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 高琦)