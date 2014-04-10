互联网用户对Heartbleed漏洞几乎无计可施

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Jim Finkle

路透波士顿4月9日 - 安全专家警告称，对于新近发现的“Heartbleed”漏洞，互联网用户目前可采取的保护措施少之又少，只能等待相关网站对其软件进行升级。

研究人员发现，一些老练的黑客组织对互联网进行自动扫描，搜索那些运行网络加密软件OpenSSL的网络服务器。这款软件存在漏洞，导致这些服务器的数据，包括密码、机密通讯和信用卡号等，极易被盗取。

三分之二的网络服务器都采用OpenSSL加密技术，而Heartbleed漏洞的存在已有两年时间，且一直未被发现。

卡巴斯基实验室的研究员Kurt Baumgartner称，周一该漏洞浮出水面后不久，卡巴斯基就发现一些据信受政府支持的黑客组织在进行上述扫描的证据。

截至周二，卡巴斯基已发现数十人在执行此类扫描。Rapid7发布了一款可执行扫描的免费工具后，周三进行扫描的人数又有所增长。

“这个问题本来是隐伏的，”Baumgartner说。“此刻却成了业余人士的活动。每个人都在扫描。”

OpenSSL技术应用于运行网站的服务器、而非个人电脑或移动设备上，因此即便个人电脑或移动设备上输入的密码及其他数据被黑客盗取，这一问题也只能有网站运营方解决。

安全软件生产商F-Secure的首席研究官Mikko Hypponen说：“用户根本无法修补自己电脑上的漏洞。”（完）