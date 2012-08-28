专家称最新版Java使PC易受黑客攻击

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透波士顿8月27日电（记者 Jim Finkle）---电脑安全公司建议个人电脑（PC）用户在浏览器中禁用Java，称该软件使机器易受黑客攻击，且无法防御。Java是甲骨文公司ORCL.O提供的免费软件。
Rapid7、AlienVault与其他网络安全公司周末开始发出这一警告，可能在黑客、病毒与恶意软件威胁日渐上升的PC界引起骚动。
研究人员已确认利用最新版Java新发现的一处缺陷实施攻击的代码。AlienVault实验室一名研究负责人称，一旦攻击代码侵入机器，将释放另一个名为“Poison Ivy”的软件，从而使黑客获得对被感染电脑的控制权。
数家安全公司建议用户立即在网络浏览器中禁用Java。该程序以某种形式安装于全球绝大多数PC中。甲骨文称，97%的企业电脑中安装了Java。
Rapid7技术经理Tod Beardsley称：“如果（Java）被利用，黑客将能在被感染机器上实现所有机器主人能实现的操作。”
电脑安全公司Accuvant资深研究科学家Joshua Drake称，用户若浏览被黑客篡改的任一网页，都可能在毫不知情的情况下使机器被感染。
甲骨文一名女发言人称，暂无法对此事置评。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
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