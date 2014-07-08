网络间谍活动和海洋纠纷将是中美战略与经济对话焦点

路透北京7月8日（记者 Lesley Wroughton/Michael Martina） - 一名美国高官周二称，美国将在本周举行的中美年度对话中向中国施压，要求中国恢复配合打击黑客攻击，维护有秩序的网络环境。

中美战略与经济对话将从周三开始，美国国务卿克里和财政部长雅各布·卢将提到人民币、朝鲜核项目、南海和东海局势等问题。

有关黑客攻击和互联网间谍行为的指控加剧了中美关系的紧张。5月，美国起诉五名中国军方人员对美国企业发起黑客攻击，引发中国暂停了一个中美网络问题工作组。中国否认美方指控。

“安全、可预见和有秩序的网络环境符合我们的利益。”一名美国政府高级官员在前往北京参加对话的途中对记者说道。

“我们认为中美工作组是履行责任和取得进展的重要媒介，因此我们当然希望其尽早恢复运作。”

另外一名美国官员补充道：“互联网经济间谍活动的责任问题是根本分歧之一，美国没有采取过这样的行动。我们在这个问题上需要与中国达成明确的谅解。这对消除我们对中国行为的担忧至关重要。”

克里可能面对中国官员的愤怒回击，美国情报机构外包商前雇员斯诺登披露的文件让他们认为美国很虚伪，他们对5月美国以黑客罪名起诉五名中国军方人员表示愤怒。

中国外交部部长助理郑泽光周一表示，中方认为美国起诉中国军方五名人员是蓄意捏造事实，这一举动表明美方对于和中国对话合作解决网络安全问题缺乏诚意。

除了政治和安全问题外，对话还将围绕人民币问题和双边投资协议。

雅各布·卢曾表示，将推动中国加速经济改革，采取更多措施让人民币兑美元升值。官员们称，克里将提到美国对中国在南海地区“有问题行为”引发局势紧张益发感到关切。

美国官员们表示，美国将呼吁中国和其他国家在确保符合国际法情况下明确他们的领土主张。

“我们认为主张不明确可能破坏稳定，引发对抗甚至是冲突。”（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。