网络间谍活动和海洋纠纷将是中美战略与经济对话焦点

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月8日（记者 Lesley Wroughton/Michael Martina） - 一名美国高官周二称，美国将在本周举行的中美年度对话中向中国施压，要求中国恢复配合打击黑客攻击，维护有秩序的网络环境。
中美战略与经济对话将从周三开始，美国国务卿克里和财政部长雅各布·卢将提到人民币、朝鲜核项目、南海和东海局势等问题。
有关黑客攻击和互联网间谍行为的指控加剧了中美关系的紧张。5月，美国起诉五名中国军方人员对美国企业发起黑客攻击，引发中国暂停了一个中美网络问题工作组。中国否认美方指控。
“安全、可预见和有秩序的网络环境符合我们的利益。”一名美国政府高级官员在前往北京参加对话的途中对记者说道。
“我们认为中美工作组是履行责任和取得进展的重要媒介，因此我们当然希望其尽早恢复运作。”
另外一名美国官员补充道：“互联网经济间谍活动的责任问题是根本分歧之一，美国没有采取过这样的行动。我们在这个问题上需要与中国达成明确的谅解。这对消除我们对中国行为的担忧至关重要。”
克里可能面对中国官员的愤怒回击，美国情报机构外包商前雇员斯诺登披露的文件让他们认为美国很虚伪，他们对5月美国以黑客罪名起诉五名中国军方人员表示愤怒。
中国外交部部长助理郑泽光周一表示，中方认为美国起诉中国军方五名人员是蓄意捏造事实，这一举动表明美方对于和中国对话合作解决网络安全问题缺乏诚意。
除了政治和安全问题外，对话还将围绕人民币问题和双边投资协议。
雅各布·卢曾表示，将推动中国加速经济改革，采取更多措施让人民币兑美元升值。官员们称，克里将提到美国对中国在南海地区“有问题行为”引发局势紧张益发感到关切。
美国官员们表示，美国将呼吁中国和其他国家在确保符合国际法情况下明确他们的领土主张。
“我们认为主张不明确可能破坏稳定，引发对抗甚至是冲突。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
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