微软紧急修复IE浏览器漏洞 XP用户排除在外

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透波士顿4月27日(记者 Jim Finkle) -微软(MSFT.O)正在紧急修复IE浏览器中的一个漏洞。此前一家计算机安全公司发现了这一漏洞，称黑客已经利用这个漏洞攻击了一些美国企业。
但WindowsXP系统将无法接收到修复该漏洞的任何更新，因为微软本月早些时候已中止了该系统的服务。安全公司估计，全球有大约15%-25%的计算机运行XP系统。
微软周六在信息安全网站上公布了修复漏洞的计划。微软称这一漏洞存在于IE6到IE11等各个版本中。根据科技研究公司NetMarketShare的说法，目前所有版本的IE在PC浏览器市场的份额总和达到了55%。
网络安全软件制造商FireEye Inc(FEYE.O)表示，一群黑客已经利用这个漏洞发起一场名为“秘狐行动”的攻击活动。
FireEye拒绝提供具体的受害者身份或黑客组织身份，称还在对此事进行积极调查。
微软称，黑客利用这一漏洞可完全控制受影响的计算机系统，进行诸如删除数据、安装恶意软件或创造给予黑客完全用户权限的账户等操作。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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