微软紧急修复IE浏览器漏洞 XP用户排除在外

路透波士顿4月27日(记者 Jim Finkle) -微软(MSFT.O)正在紧急修复IE浏览器中的一个漏洞。此前一家计算机安全公司发现了这一漏洞，称黑客已经利用这个漏洞攻击了一些美国企业。

但WindowsXP系统将无法接收到修复该漏洞的任何更新，因为微软本月早些时候已中止了该系统的服务。安全公司估计，全球有大约15%-25%的计算机运行XP系统。

微软周六在信息安全网站上公布了修复漏洞的计划。微软称这一漏洞存在于IE6到IE11等各个版本中。根据科技研究公司NetMarketShare的说法，目前所有版本的IE在PC浏览器市场的份额总和达到了55%。

网络安全软件制造商FireEye Inc(FEYE.O)表示，一群黑客已经利用这个漏洞发起一场名为“秘狐行动”的攻击活动。

FireEye拒绝提供具体的受害者身份或黑客组织身份，称还在对此事进行积极调查。

微软称，黑客利用这一漏洞可完全控制受影响的计算机系统，进行诸如删除数据、安装恶意软件或创造给予黑客完全用户权限的账户等操作。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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