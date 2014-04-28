微软紧急修复IE浏览器漏洞，XP用户排除在外

香港个股：联合光伏获华融增持股份，盘中冲高5%至22个月高位后转跌
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿4月27日(记者 Jim Finkle) - 微软 正在紧急修复IE浏览器中的一个漏洞。此前一家计算机安全公司发现了这一漏洞，称黑客已经利用这个漏洞攻击了一些美国企业。
但Windows XP系统将无法接收到修复该漏洞的任何更新，因为微软本月早些时候已中止了该系统的服务。安全公司估计，全球有大约15%-25%的计算机运行XP系统。
微软周六在信息安全网站上公布了修复漏洞的计划。微软称这一漏洞存在于IE6到IE 11等各个版本中。根据科技研究公司NetMarketShare的说法，目前所有版本的IE在PC浏览器市场的份额总和达到了55%。
网络安全软件制造商FireEye Inc 表示，一群黑客已经利用这个漏洞发起一场名为“秘狐行动”的攻击活动。
FireEye拒绝提供具体的受害者身份或黑客组织身份，称还在对此事进行积极调查。
微软称，黑客利用这一漏洞可完全控制受影响的计算机系统，进行诸如删除数据、安装恶意软件或创造给予黑客完全用户权限的账户等操作。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，
路透上海4月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。