伊朗再次成为黑客主要攻击目标

路透波士顿7月17日电（记者 Jim Finkle）---网络安全专家已经发现一个针对伊朗和其他中东国家的互联网间谍活动，这是首个使用波斯语作为沟通工具的行动。

以色列网络安全企业Seculert和俄罗斯的卡巴斯基实验室周二称，他们识别出逾800个遭受攻击的目标，包括关键的基础设施企业、工程技术学生、金融服务企业和位於五个中东国家的大使馆，目标主要集中在伊朗。

Seculert和卡巴斯基拒绝透露具体的受攻击目标。他们认为攻击至少开始於八个月以前。他们表示不清楚幕後黑手的身份，也不知道是否是某一国家。

“这些人肯定熟悉波斯语，但是我们不知道他们的来源地。”Seculert首席技术官Aviv Raff称。

Seculert和卡巴斯基称，黑客通过Mahdi木马程序远程盗取中毒电脑内的文件，并监控邮件和即时消息。该程序还可以录制音频、记录键盘敲击和截屏。

这两家公司认为，中毒电脑已经上传了几个G的数据。

“有人试图在创建某种更大规模的档案。我们不知道他们最终想干什麽。”Raff表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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