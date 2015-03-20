加密软件OpenSSL被曝出现新漏洞

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿/法兰克福3月19日 - 被广泛使用的加密软件OpenSSL周四被曝光出现新的漏洞。但专家称，新漏洞不会像一年前该软件出现的“心血”漏洞（Heartbleed）那样构成严重威胁。
“心血”漏洞曝光于2014年4月，曾在整个计算机行业引发恐慌，迫使大批电脑、软件和网络设备制造商对多款产品发布修复补丁，这些企业的客户也不得不在数据中心中识别存在风险的设备。
据协助企业确认网络漏洞的专家称，网络安全观察人士担心，这波新的漏洞可能会像“心血”漏洞一样严重。OpenSSL Project几天前警告称，其计划发布一批安全补丁。此后就出现了这样的担忧。
“你需要严肃对待所有漏洞，但我有些失望，为这方面做准备都已经一周了，”网络安全公司Tenable Network Security策略师汤姆斯（Cris Thomas）称。
OpenSSL Project已经对该软件的四个版本发布了更新，当中包括针对网络安全研究人员近几个月报告的漏洞的12个修复补丁。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)