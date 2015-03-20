加密软件OpenSSL被曝出现新漏洞

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿/法兰克福3月19日 - 被广泛使用的加密软件OpenSSL周四被曝光出现新的漏洞。但专家称，新漏洞不会像一年前该软件出现的“心血”漏洞（Heartbleed）那样构成严重威胁。

“心血”漏洞曝光于2014年4月，曾在整个计算机行业引发恐慌，迫使大批电脑、软件和网络设备制造商对多款产品发布修复补丁，这些企业的客户也不得不在数据中心中识别存在风险的设备。

据协助企业确认网络漏洞的专家称，网络安全观察人士担心，这波新的漏洞可能会像“心血”漏洞一样严重。OpenSSL Project几天前警告称，其计划发布一批安全补丁。此后就出现了这样的担忧。

“你需要严肃对待所有漏洞，但我有些失望，为这方面做准备都已经一周了，”网络安全公司Tenable Network Security策略师汤姆斯（Cris Thomas）称。

OpenSSL Project已经对该软件的四个版本发布了更新，当中包括针对网络安全研究人员近几个月报告的漏洞的12个修复补丁。(完)