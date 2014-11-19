伦敦警察局长警告称伊斯兰武装分子可能发动网络攻击

路透11月18日 - 《金融时报》(FT)援引伦敦市警察局局长莱帕德（Adrian Leppard）的话称，伊斯兰武装分子很可能试图对西方主要金融机构发动网络攻击。

“网络攻击会对全球金融机构造成很严重的影响，而且我觉得这种情况很有可能会在未来的某一天发生，这就是我们为何必须反击并且现在采取行动防患于未然的原因，”莱帕德对该报称。

莱帕德与纽约地区检察官万斯（Cyrus Vance）在曼哈顿的联合新闻发布会上对《金融时报》发表了此番言论。

根据报导，伦敦市警方正在加强与纽约地区检察官办公室的联系，以协助防范两个城市可能遭遇的网络攻击，双方还将在对方办公室部署常驻人员。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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