伦敦警察局长警告称伊斯兰武装分子可能发动网络攻击

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透11月18日 - 《金融时报》(FT)援引伦敦市警察局局长莱帕德（Adrian Leppard）的话称，伊斯兰武装分子很可能试图对西方主要金融机构发动网络攻击。
“网络攻击会对全球金融机构造成很严重的影响，而且我觉得这种情况很有可能会在未来的某一天发生，这就是我们为何必须反击并且现在采取行动防患于未然的原因，”莱帕德对该报称。
莱帕德与纽约地区检察官万斯（Cyrus Vance）在曼哈顿的联合新闻发布会上对《金融时报》发表了此番言论。
根据报导，伦敦市警方正在加强与纽约地区检察官办公室的联系，以协助防范两个城市可能遭遇的网络攻击，双方还将在对方办公室部署常驻人员。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
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