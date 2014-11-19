伦敦警察局长警告称，伊斯兰武装分子可能发动网络攻击

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月18日 - 《金融时报》(FT)援引伦敦市警察局局长莱帕德（Adrian Leppard）的话称，伊斯兰武装分子很可能试图对西方主要金融机构发动网络攻击。
“网络攻击会对全球金融机构造成很严重的影响，而且我觉得这种情况很有可能会在未来的某一天发生，这就是我们为何必须反击并且现在采取行动防患于未然的原因，”莱帕德对该报称。
莱帕德与纽约地区检察官万斯（Cyrus Vance）在曼哈顿的联合新闻发布会上对《金融时报》发表了此番言论。
根据报导，伦敦市警方正在加强与纽约地区检察官办公室的联系，以协助防范两个城市可能遭遇的网络攻击，双方还将在对方办公室部署常驻人员。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。