美官员称美国不太可能就OPM网络入侵事件公开指责中国

路透华盛顿7月22日 （记者 Mark Hosenball/Patricia Zengerle） - 美国官员周三称，尽管美国政府私下里将OPM网络入侵事件归咎于中国，但美国政府并不打算公开指摘中国。

奥巴马政府仍在争论应如何回应OPM网络遭入侵一事。美国官员称OPM网络遭入侵规模巨大，危害严重。中国否认有参与任何针对美国数据库的网络攻击。

不愿具名的美国官员称，OPM网络遭侵可能是美国历史上官方拥有的个人数据遭遇的最严重入侵。

但上述美国官员和其他专家们称，入侵雇员个人信息等敏感的政府数据是外国间谍机构有可能进行的活动。

“这真的更多属于传统间谍领域。这对我们来说尤为耻辱，”华盛顿Pillsbury律师事务所的网络安全专家布莱恩·芬奇（Brian Finch）表示。“我们居然被中国政府摆了一道（如果你愿意那样说的话），这真的更多是我们的问题。”

美国情报机关等政府机构也对外国政府进行监视，并进行广泛的数据收集。举例来说，这包括窃听海底通讯光缆，正如美国国家安全局承包商前雇员斯诺登泄露的文件所曝出的那样。

一些美国政府消息人士称，华府可能倾向于避免与中国和其他政府就美国自己也从事的活动发生公开口角。美国担心这可能促使外国间谍或是加紧情报收集，或是加强安全措施，或者双管齐下。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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