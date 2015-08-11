中国黑客2010年以来一直在入侵美国官员私人电邮--NBC

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿8月10日 - NBC News周一援引美国情报官员及高度机密文件报导称，中国黑客自2010年4月起一直在侵入美国安全及贸易官员的私人电邮。
报导称，这些官员的政府电邮帐号因使用更安全的系统，因此不容易遭到入侵。
报导还称，美国国家安全局（NSA）2014年的一份简报显示，相关的电邮遭入侵活动是在2010年4月被发现的，一位要求匿名的美国官员称这些活动仍在继续。
该官员称，所有美国安全及贸易官员的电邮都是被攻击对象。
谷歌称，一些美国官员的私人Gmail帐号在2011年曾遭入侵。NSA简报显示，其它供应商的电邮帐号也遭到过入侵。
邮件遭入侵的美国官员的身份没有被公开。
根据NBC，这些电邮入侵被美国官员赋予的代号为“跳舞猫熊”（Dancing Panda）和“紫水晶军团”（Legion Amethyst）。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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