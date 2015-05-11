美国要求中国调查针对美国网站的网络攻击活动

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月8日 - 美国周五称，已要求中国方面就有报道称中国干涉服务器在境外的互联网内容并利用其攻击美国网站一事进行调查。
“有报道称，中国采用新的网络工具，干涉全球互联网用户访问中国以外的服务器提供的内容， 我方对此表示关切，”美国国务院发言人Jeff Rathke说。
“该网络攻击将中国最大网络服务公司之一的网站流量重新定向成针对美国网站的恶意流量，”Rathke在新闻发布会上称。
Rathke称，美国已要求中国当局调查相关网络攻击并告知调查结果。
中国政府多次否认与任何黑客活动有关。
根据IT研究机构“公民实验室”（Citizen Lab）的分析，中国的“大炮”（Great Cannon）是一种很独特的网络攻击工具，可劫持往来于个人IP地址的流量，这可令中国将目标对准“任何与基于中国的网站进行交流的外国电脑”。
网络安全企业Cylance资深安全研究员Justin W. Clarke称，“大炮”是“可能造成重大破坏的工具”，是“已被大众知道的最大网络武器之一”。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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