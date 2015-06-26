更新版 1-美国情报官员称中国是入侵OPM网络头号嫌疑对象

(新增中国外交部发言人置评，本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月25日 - 美国国家情报总监克拉珀（James Clapper）周四称，中国是美国人事管理局（OPM）电脑系统遭受大规模黑客攻击的头号嫌疑对象。

《华尔街日报》率先报道了克拉珀的言论，这是奥巴马政府官员首次公开指责中国对美国人事管理局网络实施黑客攻击。

《华尔街日报》援引克拉珀的话称，鉴于那次网络入侵的难度，“你差不多得向这些中国黑客们致敬了”。

克拉珀的办公室在声明中确认了克拉珀已将中国确定为入侵事件的头号嫌疑对象，但声明称美国政府的调查仍在进行。

中国外交部发言人陆慷周五在例行记者会上表示，“我们注意到美方称虽然仍在调查，但感觉是中国所为。”

“这本身就是一个荒唐的逻辑，”他告诉记者。“我的理解是，美国一直主张无罪推定，而不是有罪推定。”

美国官员们此前指责中国黑客应对入侵事件负责，但并非公开指责。白宫发言人欧内斯特（Josh Earnest）周四拒绝就任何潜在的嫌疑对象置评。

美国人事管理局负责人凯瑟琳·阿丘利塔（Katherine Archuleta）周四向参议院国土安全委员会表示，420万现任及离任联邦工作人员的个人数据在一起攻击中受损，另有数百万人在另一起针对申请安全核查的人员的攻击中受到波及。

一些媒体报道称，可能已有最多达1,800万美国人受到网络入侵事件影响。（完）