中国黑客2010年以来一直在入侵美国官员私人电邮--NBC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月10日 - NBC News周一援引美国情报官员及高度机密文件报导称，中国黑客自2010年4月起一直在侵入美国安全及贸易官员的私人电邮。
报导称，这些官员的政府电邮帐号因使用更安全的系统，因此不容易遭到入侵。
报导还称，美国国家安全局（NSA）2014年的一份简报显示，相关的电邮遭入侵活动是在2010年4月被发现的，一位要求匿名的美国官员称这些活动仍在继续。
该官员称，所有美国安全及贸易官员的电邮都是被攻击对象。
谷歌称，一些美国官员的私人Gmail帐号在2011年曾遭入侵。NSA简报显示，其它供应商的电邮帐号也遭到过入侵。
邮件遭入侵的美国官员的身份没有被公开。
根据NBC，这些电邮入侵被美国官员赋予的代号为“跳舞猫熊”（Dancing Panda）和“紫水晶军团”（Legion Amethyst）。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”