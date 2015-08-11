中国黑客2010年以来一直在入侵美国官员私人电邮--NBC

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月10日 - NBC News周一援引美国情报官员及高度机密文件报导称，中国黑客自2010年4月起一直在侵入美国安全及贸易官员的私人电邮。

报导称，这些官员的政府电邮帐号因使用更安全的系统，因此不容易遭到入侵。

报导还称，美国国家安全局（NSA）2014年的一份简报显示，相关的电邮遭入侵活动是在2010年4月被发现的，一位要求匿名的美国官员称这些活动仍在继续。

该官员称，所有美国安全及贸易官员的电邮都是被攻击对象。

谷歌称，一些美国官员的私人Gmail帐号在2011年曾遭入侵。NSA简报显示，其它供应商的电邮帐号也遭到过入侵。

邮件遭入侵的美国官员的身份没有被公开。

根据NBC，这些电邮入侵被美国官员赋予的代号为“跳舞猫熊”（Dancing Panda）和“紫水晶军团”（Legion Amethyst）。（完）