美参议员称OPM遭黑客攻击似为政府支持的网络攻击

路透华盛顿6月10日 （记者 Patricia Zengerle） - 美国参议院情报委员会成员周三称，美国人事管理局（OPM）电脑网络遭黑客攻击似乎是政府支持的网络攻击，但他们并未将矛头指向中国。

奥巴马政府上周四称，OPM遭到黑客入侵，多达400万现任及离任联邦工作人员的个人数据可能被盗。

当被记者问及这起网络攻击是否有政府支持而非刑事事件时，参议员安格斯·金（Angus King）称：“似乎是这样，我之所以这么说，是因为我目前还没有资料。”

他还称：“我会让政府成为向大家确认此事之人。”他补充说，参议员情报委员会周二召开秘密简报会，就OPM遭网络攻击一事听取了介绍。

该委员会成员、民主党参议员马克·沃纳（Mark Warner）称，他与安格斯·金的看法一致。

上述两位参议员呼吁国会批准OPM申请增加3,200万美元资金的请求。这笔资金的多数将用于升级信息技术。

“我们需要大力加强我们的网络安全保护，”沃纳称。“这是对美国的攻击。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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