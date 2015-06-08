美国议员指责中国对美国政府网络发起黑客攻击

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿6月7日 - 美国众议院国土安全委员会主席麦克·麦考尔（Michael McCaul）周日称，中国政府很可能是最近攻击美国政府计算机网络的支持者。这次攻击可能导致400万现任及前任联邦雇员的个人数据外泄。
美国政府上周表示，仍在调查针对美国人事管理局（OPM）电脑系统数据遭窃的源头，失窃数据包括过去30年来的安全检查信息和背景核查数据。
鉴于这次黑客活动的性质和目标，共和党议员麦考尔称，他认为这起攻击事件源自中国政府。
“依据我的判断，所有威胁迹象都指向中国，”麦考尔在CBS节目中说道。
“这不是要窃取信用卡信息，”他还表示。“这相当于间谍行为，这让我们需要应对各种问题。”
几名要求不具名的美国官员称，黑客据信位于中国，不过还不清楚是否涉及中国政府或是犯罪因素。
“这是美国历史上联邦网络遭遇的最严重入侵，”麦考尔说道。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。