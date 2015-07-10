美国OPM网络入侵事件影响人数比原先估计多出数百万

美国总统特朗普就职演说高举国家主义大旗 誓言“美国优先”
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透华盛顿7月9日 （记者 Patricia Zengerle/Megan Cassella） - 美国官员周四称，美国人事管理局（OPM）电脑系统遭遇大规模黑客攻击影响的人数比原先估计多出数百万，中国被列为头号嫌疑对象。
美国人事管理局称，其计算机网络遭窃的数据包括2,150万人的社会安全号码和其他敏感信息，这些人经过了安全核查中的背景调查。
此前估计，有420万现任及离任联邦工作人员的数据在OPM所称“互相分开但又互相关联的”攻击中受损。因为有许多人受到两起网络攻击事件影响，共有2,210万人受到波及，占美国人口近7%。
美国人事管理局称，受到波及的人包括1,970万申请安全核查的人--包括现任、离任和潜在的联邦雇员和承包商--以及180万非申请人，主要是申请人的配偶或者同居对象。
美国已将中国列为入侵OPM网络的头号嫌疑对象，对此中国外交部驳斥称“这本身就是一个荒唐的逻辑”。
周四在记者招待会上被问及中国是否应对网络攻击负责时，白宫国家安全委员会官员迈克尔·丹尼尔（Michael Daniel）称“现在我们没有准备好就事件背后的推手置评”。
丹尼尔是总统特别助理兼白宫国家安全委员会网络安全协调员，他表示“目前仍在继续调查此次网络入侵事件的原因，我们正在研究能够采用的所有不同手段。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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