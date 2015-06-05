美政府人事部门遭黑客入侵 400万雇员信息或被窃

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月4日 - 美国官员周四称，美国人事管理局（OPM）的电脑遭到黑客入侵，400万现任及离任联邦工作人员的个人数据可能被盗，调查人员正在就此事是否为中国黑客所为进行调查。

一位美国执法机构消息人士对路透称，一“外国实体或政府”被认为是这起网络攻击事件的背后黑手。

一位要求匿名的美国国土安全部官员称，美国人事管理局的IT系统及其存储在内政部数据中心的数据遭到黑客入侵。该官员未对其他机构数据是否受到影响置评。

美国人事管理局之前也曾遭到过网络攻击。

美国联邦调查局（FBI）在声明中称：“FBI正在与多个部门合作调查此事。我们对所有针对公共及私营部门系统的潜在威胁都十分重视，我们会继续进行调查，并且追究那些对网络空间构成威胁之人的责任。”

美国政府长期以来一直对来自中国的网络间谍及入侵活动表示关切，已经敦促中方采取更多措施遏制此类问题。

中国驻美国大使馆没有立即回复路透寻求置评的请求。白宫也没有发表评论。（完）