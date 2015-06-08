美国议员指责中国对美国政府网络发起黑客攻击

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月7日 - 美国众议院国土安全委员会主席麦克·麦考尔（Michael McCaul）周日称，中国政府很可能是最近攻击美国政府计算机网络的支持者。这次攻击可能导致400万现任及前任联邦雇员的个人数据外泄。

美国政府上周表示，仍在调查针对美国人事管理局（OPM）电脑系统数据遭窃的源头，失窃数据包括过去30年来的安全检查信息和背景核查数据。

鉴于这次黑客活动的性质和目标，共和党议员麦考尔称，他认为这起攻击事件源自中国政府。

“依据我的判断，所有威胁迹象都指向中国，”麦考尔在CBS节目中说道。

“这不是要窃取信用卡信息，”他还表示。“这相当于间谍行为，这让我们需要应对各种问题。”

几名要求不具名的美国官员称，黑客据信位于中国，不过还不清楚是否涉及中国政府或是犯罪因素。

“这是美国历史上联邦网络遭遇的最严重入侵，”麦考尔说道。（完）