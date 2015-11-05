修正-伊朗军方黑客近期更频繁入侵白宫官员电邮和社交媒体账户--报载

(修正电头日期为11月4日)

路透华盛顿11月4日 - 《华尔街日报》周三报导称，伊朗伊斯兰革命卫队近几周加强了对白宫官员的电邮和社交媒体账户的网络攻击，这些网络攻击据信与一名拥有伊朗和美国双重国籍的商人在德黑兰被捕有关。

该报援引未具名美国官员称，这些网络攻击的重点目标似为负责伊朗政策的人员，其中包括美国国务院伊朗事务办公室和近东事务局的工作人员。其他攻击目标包括记者和学者。

伊朗伊斯兰革命卫队近年来经常对美国政府部门发动网络入侵，但一名消息人士向《华尔街日报》称，10月中旬Siamak Namazi被捕后这些入侵活动增多。

“我们已经了解某些涉及伊朗的报导，”白宫一名高级官员就该报导向路透表示。“我不对具体报导发表评论，但我们知道伊朗和其他地方的黑客经常通过网络攻击来获取信息或与感兴趣的目标建立联系。”

Namazi是阿联酋新月石油公司的战略规划负责人，也为位于华盛顿的智库工作。被捕前，Namazi经常被伊斯兰革命卫队拘留和审问。

一位消息人士对《华尔街日报》表示，美国官员认为最近的一些网络袭击可能与有关被拘留的双重国籍人士和其他人士的报导有关。

伊朗驻纽约联合国代表团的发言人对《华尔街日报》表示，伊朗一直被错误地指控从事网络攻击。(完)