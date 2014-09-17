NSA负责人称正监控伊斯兰国武装的网络能力

路透华盛顿9月16日(记者 Doina Chiacu) - 就在美国军方领导人在国会描述美国打击“伊斯兰国”武装的战略之时，美国国家安全局(NSA)负责人、海军上将迈克·罗杰斯（Mike Rogers）周二表示，他正密切关注该组织的网络能力。

当被问及“伊斯兰国”武装是否计划对美国发起网络攻击时，迈克·罗杰斯表示，他无法讨论该组织的具体技术能力。

罗杰斯在华盛顿一场网络安全会议上表示：“我们需要设想，在我们需要应付的各种情况中，网络维度的比重会日益凸显。”

他说：“反恐也不例外。‘伊斯兰国’武装显然在积极利用媒体，运用技术和网络。这是我正关注的东西。”

“伊斯兰国”在网上发布了多则斩首视频，在推特上鼓吹其暴力行为，并利用社交媒体招募外国伊斯兰教徒加入战斗。

美国国土安全部长杰·约翰逊(Jeh Johnson)上周在纽约对外交关系委员会表示：“伊斯兰国的公开言论和社交媒体同我所见过的任何恐怖组织一样老练而高效。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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