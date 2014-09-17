NSA负责人称正监控伊斯兰国武装的网络能力

全球金市：金价持稳，对朝鲜和法国的担忧推高避险需求
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月16日 - 就在美国军方领导人在国会描述美国打击“伊斯兰国”武装的战略之时，美国国家安全局(NSA)负责人、海军上将迈克·罗杰斯（Mike Rogers）周二表示，他正密切关注该组织的网络能力。
当被问及“伊斯兰国”武装是否计划对美国发起网络攻击时，迈克·罗杰斯表示，他无法讨论该组织的具体技术能力。
罗杰斯在华盛顿一场网络安全会议上表示：“我们需要设想，在我们需要应付的各种情况中，网络维度的比重会日益凸显。”
他说：“反恐也不例外。‘伊斯兰国’武装显然在积极利用媒体，运用技术和网络。这是我正关注的东西。”
“伊斯兰国”在网上发布了多则斩首视频，在推特上鼓吹其暴力行为，并利用社交媒体招募外国伊斯兰教徒加入战斗。
美国国土安全部长杰·约翰逊(Jeh Johnson)上周在纽约对外交关系委员会表示：“伊斯兰国的公开言论和社交媒体同我所见过的任何恐怖组织一样老练而高效。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。