伊朗遭遇复杂的Flame电脑病毒侵袭

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透波士顿5月28日电（记者 Jim Finkle）---安全专家周一称，高度复杂的电脑病毒Flame正在感染伊朗和其他中东国家的电脑，可能被部署於至少五年以前，用於政府支持的网络间谍活动。
发现Flame病毒感染电脑的俄罗斯网络安全软件生产商卡巴斯基指出，有证据显示，开发Flame病毒的国家可能与开发2010年攻击伊朗核项目的Stuxnet蠕虫病毒的国家相同。
卡巴斯基研究人员称，尚未确定Flame病毒是否像Stuxnet那样拥有特殊任务，并拒绝说出他们认为是谁开发了Flame病毒。
伊朗曾指责美国和以色列释放了Stuxnet蠕虫病毒。
网络安全专家称，该发现公开证明了解机密信息的专家长期知道的一个事实：一些国家数年来一直将恶意电脑代码作为武器实现其安全利益。
“这是很多一直都在进行的活动之一，永远不会进入公众的视线。”奥地利国际事务研究所（Austrian Institute for International Affairs）网络安全专家Alexander Klimburg说道。
伊朗一家网络安全机构在其英文网站上称，Flame病毒和Stuxnet“关系密切”。
伊朗国家计算机应急反应小组（National Computer Emergency Response Team）称，Flame病毒可能与近期的网络攻击相关，此前伊朗官员称这些攻击导致一些伊朗电脑系统丢失了大量数据。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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