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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 20日 星期五 15:51 BJT

环法结束17赛段 威金斯冠军在望

周四环法结束了第17赛段比赛，这是本届环法最後一个山地赛段。西班牙车手巴尔维尔德重返环法赛道摘得了他个人职业生涯中第四个分赛段冠军。威金斯以2分05秒优势继续保有领骑黄衫。天空车队表示，如果在剩下的两个平地赛事和个人计时赛不遇重大事故，威金斯应该可以夺得总冠军。

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